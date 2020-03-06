В Ноябрьске детей будут кормить овощами из местных теплиц

6 Март 2020 2020-03-06T15:19:46+03:00

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Меню в детсадах и школах Ноябрьска пополнилось зеленым луком из местных теплиц. У сельскохозяйственного комплекса «Ноябрьский» растут объемы производства. Все больше внимание здесь уделяют тепличному хозяйству, хотя основным направлением предприятия является все же разведение крупного рогатого скота и производство сырого молока.

С 2020 года предприятие поставляет в детские сады и школы лук-перо. Ежемесячно в теплицах комплекса собирают более центнера этого свежего, полезного и экологически чистого продукта. Уже очень скоро на прилавках появятся и ноябрьские огурцы. Сегодня здесь поднялись более 1500 саженцев.

Кстати, в этом году ноябряне смогут приобрести в магазинах не только полюбившиеся местные огурцы и помидоры, но и кабачки. Их здесь только начали выращивать, но аграрии уверены, что эксперимент будет удачным, поскольку именно этот овощ педиатры рекомендуют первым использовать для прикорма малышей. Инициативу должны оценить ноябрьские мамочки, отметили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU