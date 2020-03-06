2020-03-06T14:52:36+03:00
Общество

Глава Ямала обсудил с командующим Уральским округом Росгвардии вопросы безопасности

Александр Попов: Все задачи исполняются в регионе в полном объёме
Анна Полякова
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Глава Ямала обсудил с командующим Уральским округом Росгвардии вопросы безопасности Фото: yanao.ruГлава Ямала обсудил с командующим Уральским округом Росгвардии вопросы безопасности Фото: yanao.ru
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провёл рабочую встречу с командующим Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации Александром Поповым. Они обсудили вопросы взаимодействия и обеспечения безопасности в округе.

Как отметил Попов, задачи все ясны, они исполняются на Ямале в полном объёме. Он пояснил, что с губернатором обсуждался ряд мероприятий, имеющих отношение к обеспечению безопасности, социального обеспечения и другие вопросы организационного характера.

Также речь шла о социальном обеспечении сотрудников управления Росгвардии по ЯНАО, которое объединяет военнослужащих, подразделения вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы и спецназначения.

В правительстве ЯНАО уточнили, что на Ямале проходят службу около тысячи военнослужащих и сотрудников федеральной силовой структуры.

Основными задачами ведомства являются охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, госконтроль за оборотом оружия, обеспечение антитеррористической защищённости объектов ТЭК.

Кроме того, в ходе рабочей поездки на Ямал командующий Уральским округом встретился сотрудников окружного управления Росгвардии и ответил на их вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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