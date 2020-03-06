Ямальские педагоги претендуют на звание «Учитель будущего»

6 Март 2020 2020-03-06T14:40:07+03:00

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Педагоги школ из Ноябрьска, Нового Уренгоя и Муравлено примут участие в профессиональном конкурсе «Учитель будущего» в УрФО.

Конкурсные испытания подготовлены в формате «педагогического триатлона», включающего в себя: педагогические дебаты, методический конструктор и кейс-игру. Для команд полуфиналистов подготовлен также образовательный блок: встречи, лекции и мастер-классы.

Как отметила директор окружного департамента образования Марина Кравец, каждый педагогический конкурс даёт школьным преподавателям хорошую возможность проявить свой творческий потенциал и повысить профессионализм.

- «Учитель будущего» – это новый формат. Здесь педагоги соревнуются в составе команды, и это очень важно, поскольку сегодня высок спрос на преподавателей, умеющих достигать результатов именно в слаженной работе коллектива, – поделилась руководитель департамента.

Всего от УрФО на конкурс поступило 2485 заявок. Это новый проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". Конкурс реализуется при поддержке Минпросвещения России в рамках нацпроекта «Образование», уточнили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU