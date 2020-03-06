2020-03-06T14:02:43+03:00
Общество

Сотня ямальцев примет участие в юбилейных Арктических играх

Соревнования пройдет в Канаде с 15 по 21 марта
Анна Полякова
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Сотня ямальцев примет участие в юбилейных Арктических играх Фото: yanao.ruСотня ямальцев примет участие в юбилейных Арктических играх Фото: yanao.ru
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Сборная команда Ямала примет участие в юбилейных 50-х Арктических зимних играх, которые пройдут в Канаде с 15 по 21 марта.

В Уайтхорс отправится команда в составе ста человек. В спортивную программу сборной региона войдут такие виды спорта, как арктическое многоборье, бег на снегоступах, биатлон на лыжах и снегоступах, лыжные гонки, настольный теннис, фигурное катание и футзал. Впервые за историю проведения игр также планируются соревнования по стрельбе из лука.

В соревнованиях примут участие спортсмены из Канады, США, Дании (Гренландия), Финляндии, Швеции, Норвегии. Ямальская команда – единственный представитель России на Арктических Зимних играх.

Напомним, впервые спортсмены Ямала были приглашены на Арктические зимние игры в 1992 году в составе команды Тюменской области. С 2004 года Ямал участвует как самостоятельная команда. С 2006 года ямальские спортсмены – единственные представители России на этих международных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что канадские документалисты на Ямале снимали фильм, посвящённый 50-летию Арктических Зимних игр. Авторов интересуовала подготовка спортсменов к предстоящим соревнованиям в Канаде и личные истории участников игр, построивших спортивную карьеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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