2020-03-06T13:05:12+03:00
Общество

Общественники и полицейские Салехарда изверили высоту сугробов

По итогам рейда составлены акты
Анна Полякова
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Общественники Салехарда проверили состояние дорог Фото: 89.мвд.рфОбщественники Салехарда проверили состояние дорог Фото: 89.мвд.рф
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В Салехарде сотрудники Госавтоинспекции совместно с активистами регионального отделения Общероссийского народного фронта проверили состояние дорог в ямальской столице. Во время рейда они оценили качество очистки дорог от снега вблизи пешеходных переходов у образовательных организаций и дошкольных учреждений.

С помощью линейки проверяющие замерили высоту сугробов вблизи пешеходных переходов. Наваленные коммунальщиками сугробы вблизи проезжих частей также несут угрозу безопасности.

Как выяснилось, в некоторых местах сугробы достигают в высоту более 2 метров. Такие «заграждения» мешают пешеходам видеть ситуацию на дороге, вследствие чего может произойти ДТП.

За время мероприятия сотрудники Госавтоинспекции города и общественники выявили ряд нарушений очистки улиц от снега. По итогам рейда составлены акты, в адрес обслуживающей организации направлены предписания с установленным сроком исполнения, сообщает УГИБДД УМВД России по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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