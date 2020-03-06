2020-03-06T13:00:01+03:00
Общество

Ноябряне вписали имена родных на «Ямальском Знамени Памяти»

В каждый город и район округа направлены фрагменты стяга
Анна Полякова
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Ноябряне вписали имена родных на «Ямальском Знамени Памяти» Фото: Администрация НоябрьскаНоябряне вписали имена родных на «Ямальском Знамени Памяти» Фото: Администрация Ноябрьска
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Ноябрьск присоединился к окружной патриотической акции «Ямальское Знамя Памяти». Она посвящена к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Старт акции дал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. В каждый город и район округа направлены фрагменты стяга. На них жители смогут написать имена своих близких, ушедших на фронт. По итогам окружной акции из 13 фрагментов от каждого муниципалитета будет изготовлено единое «Ямальское Знамя Памяти», и его пронесут 9 мая в Салехарде в шествии «Бессмертного полка».

Как сообщили в администрации города, оставить память о своих близких, которые ковали победу, сможет каждый желающий горожанин. Сделать это можно будет в волонтёрском штабе «Территория добра». Акция продлится до 30 марта.

Имя своего деда записал глава города Алексей Романов Фото: Администрация Ноябрьска

Имя своего деда записал глава города Алексей Романов Фото: Администрация Ноябрьска

Первыми имена родных героев внесли глава города Алексей Романов, ветераны, кадеты, «Волонтёры Победы» и бойцы поискового отряда «Северный корпус».

- Чувства переполняют, - признался градоначальник. - На Знамени Памяти отметил своего дедушку. Он прошел всю войну, дважды был ранен и дважды награжден орденом Красной Звезды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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