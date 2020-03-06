2020-03-06T11:57:04+03:00
Общество

Священные места тазовских тундровиков признали объектами культурного наследия

Уникальность сим придает синтез культурных традиций
Анна Полякова
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Священные места тазовских тундровиков признали объектами культурного наследия Фото: yanao.ruСвященные места тазовских тундровиков признали объектами культурного наследия Фото: yanao.ru
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Два священных места коренных ямальцев севера пополнили Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

«Священное место на озере Нямбой-то» и «Священное место Надо-Марра хэбидя я» официально признаны памятниками истории и культуры.

Оба объекта – важнейшая неотъемлемая часть мифологического пространства территории Тазовского района. Теперь 35 священных мест Ямала имеют особый охранный статус, пояснили в правительстве ЯНАО.

Особую уникальность священным местам придает синтез культурных традиций как своеобразный акт художественного творчества в отношении объекта поклонения. Однако памятники имеют не только историко-культурную ценность.

Эти священные места представляют также интерес с точки зрения возможности изучения. На основе этнографических данных и дополнительных обследований определено техническое состояние, границы территории священных мест, а также датировка, представляющая конец XIX – первую половину ХХ в.

ИСТОЧНИК KP.RU

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