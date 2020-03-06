Украинец, обчистивший гараж в Надыме, отделался условным сроком

6 Март 2020 2020-03-06T11:43:22+03:00

Преступление он совершил десять лет назад

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Гражданин Республики Украина, десять лет назад совершивший преступление в Надыме, осужден у себя на Родине.

В 2010 году он украл сварочное оборудование и другие электроинструменты общей стоимостью 25 тыс. рублей из гаража, принадлежащего жителю Надыма. После того, как уголовное дело ушло в суд, обвиняемый скрылся, выехав за пределы России, в этой связи был объявлен в розыск. Его взяли в 2016 году на территории Украины.

Уголовное дело в соответствии с международным договором было направлено в Генпрокуратуру России, затем передано Генпрокуратуре Республики Украина.

В итоге приговором Тачевского районного суда Закарпатской области Республики Украина мужчину признали виновным. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU