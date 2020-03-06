2020-03-06T11:29:24+03:00
Общество

В Новом Уренгое инспекторы дарят цветы автомобилисткам

Полицейские желали дамам дорог без препятствий
Анна Полякова
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В Новом Уренгое автомобилисток автоинспекторы поздравили с 8 марта Фото: 89.мвд.рфВ Новом Уренгое автомобилисток автоинспекторы поздравили с 8 марта Фото: 89.мвд.рф
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Дорожные инспекторы Нового Уренгоя, останавливая машины, вместо привычной просьбы предъявить документы – вручали автомобилисткам цветы. В преддверии Международного женского дня правоохранители присоединились к акции «Цветы для автоледи».

Инспекторы желали дамам счастья и успехов, а главное, чтобы на их пути не было препятствий и встречались только хорошие люди.

В мероприятии наряду с инспекторами ДПС активное участие принимал и отряд ЮИД детского дома творчества. Ребята самостоятельно изготовили открытки с поздравлениями, которые смогли вручить женщинам. В свою очередь, инспекторы напоминали о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Женщин такое повышенное внимание со стороны городских полицейских и детей не оставило равнодушными, автоледи улыбались и благодарили поздравляющих за теплые слова, обещая точно выполнять требования ПДД, сообщили в УМВД России по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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