На недостроенной дороге Надым - Салехард организовали временный проезд

6 Март 2020 2020-03-06T11:02:17+03:00

На Ямале работает только один зимник

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На автозимнике Салехард - Надым метель закончилась только ночью на 6 марта. Дорога для проезда еще не готова. Ведется расчистка проезжей части. Принято решение организовать проезд по строящейся дороге Надым - Салехард, чтобы люди могли добраться до пунктов назначения.

- С 11.00 проезд разрешен для всех видов транспортных средств массой до 30 тонн. Будьте аккуратны, на строящейся дороге работает дорожная техника, - сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

На автодороге Коротчаево - Красноселькуп открыто движение только для грузовых полноприводных автомобилей массой от 3,5 до 30 тонн.

Зимник Лабытнанги – Мужи – Азовы - Теги закрыт. Ведутся работы по расчистке проезжей части после метели.

Сезонная трасса Аксарка – Салемал – Панаевск - Яр-Сале не введен в эксплуатацию. Движение по этому маршруту запрещено. Несмотря на наступившую весну, ямальские дорожники не теряют надежду и сообщают, что при первой возможности подрядчик продолжит обустройство зимника.

ИСТОЧНИК KP.RU