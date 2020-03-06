В центре Салехарда на месте старого дома появится парковка

6 Март 2020 2020-03-06T10:09:59+03:00

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В центре Салехарда проходит снос аварийного дома по адресу ул. Мира, 16.Территория после сноса будет благоустроена, на свободном месте планируется парковка, так как рядом будет построен крупный торговый центр.

Как рассказали в администрации ямальской столицы, еще до нового года со всеми жильцами расселенного дома прошли переговоры. На выбор им предложили денежные компенсации или готовые квартиры. Все жильцы согласились на второй вариант. Жилье они подыскивают самостоятельно.

- Часть переехала в новый микрорайон Ямальский, который находится на ул. Зои Космодемьянской, - пояснил первый замглавы администрации города Олег Куруч, курирующий вопросы городского хозяйства.

Ещё два дома будут снесены в предложенный список в ближайшее время. Речь идет об адресах - ул. Мира, 12 и ул. Мира, 14. Переговоры с жильцами по данным адресам были также проведены до нового года. Семьи уже живут в новых квартирах.

ИСТОЧНИК KP.RU