Ямальские матросы-новобранцы поздравили своих мам по видеосвязи

6 Март 2020 2020-03-06T13:06:14+03:00

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Пуровские призывник, несущие службу в воинских частях Кронштадта, Ломоносова и на Васильевском острове Санкт-Петербурга, смогли повидаться со своими родителями. Для них в районной администрации провели сеанс видеосвязи.

Видеоконференцию организовали в преддверии Международного женского дня сотрудники ямальского представительства в Санкт-Петербурге. 14 новобранцев из Тарко-Сале, Ханымея, Пурпе и Уренгоя, проходящих срочную службу в Учебном центре Военно-Морского Флота России, поздравили мам с наступающим праздником и рассказали, как им служится. К поздравлениям ребят присоединился и военный комиссар Пуровского района Олег Самчук.

Едва увидев сыновей, мамы начали улыбаться и плакать - они не видели своих детей уже больше трёх месяцев. Все пришли, чтобы увидеть своих моряков, передать приветы и поделиться последними новостями.

Пока все ребята находятся в учебном центре, но уже в середине мая они должны приступить к несению службы.

Напомним, шефские связи между администрацией Пуровского района и командованием военно-морской базы Балтийского флота были установлены в 2008 году. Для моряков организуются экскурсии, праздничные мероприятия, телемосты с родителями.

ИСТОЧНИК KP.RU