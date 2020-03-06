В садовом центре Ноябрьска распустились 160 тысяч цветов

6 Март 2020 2020-03-06T09:41:35+03:00

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Сотрудники садового центра Ноябрьска основательно подготовились к Международному женскому дню. Огромное количество цветов, полюбившихся северянками, высадили заранее.

В результате к марту здесь наступила настоящая весна. К празднику расцвели 160 тысяч тюльпанов, гиацинтов, крокусов и гортензий. Об этом написал на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Это создаёт настроение! Приятно, когда Север становится ярче!», - пишет глава региона.

За растениями ухаживают специалисты с большим опытом Фото: vk.com Дмитрия Артюхова

Он отметил, что некоторые виды выращивали с августа прошлого года, чтобы они распустились накануне 8 марта. За растениями ухаживают специалисты с большим опытом, они уже 10 лет оформляют цветники Ноябрьска и окрестных городов.

ИСТОЧНИК KP.RU