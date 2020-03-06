Ямальская спортсменка завоевала бронзу этапа Кубка мира по пятиборью
Спортсмен-инструктор ямальского центра олимпийской подготовки Гульназ Губайдуллина стала бронзовым призёром на первом этапе Кубка мира по современному пятиборью который прошёл в Каире (Египет).
Как сообщает департамент по физической культуре и спорту ЯНАО, после фехтования и плавания Гульназ была двенадцатой. В конкуре она и Ксения Фральцова набрали максимальные 300 баллов.
В лазер-ране первой стартовала итальянка Алиса Сотеро. С отставанием в 21 секунду, с пятого места вступила востязания Гульназ. В беге со стрельбой россиянки еще улучшили свои позиции, но первой финишировала британка Джоанна Мюир. Ямальская спортсменка закончила дистанцию и соответственно, весь турнир - третьей.
Второй этап кубка мира состоится 24 - 30 марта в Болгарии, где борьба за лицензию на Олимпиаду продолжится. Напомним, Гульназ Губайдуллина тренируется под руководством Ивана Бобрышева.
ИСТОЧНИК KP.RU