Ямальская спортсменка завоевала бронзу этапа Кубка мира по пятиборью

6 Март 2020 2020-03-06T09:10:06+03:00

Борьбу за лицензию на Олимпиаду Гульназ Губайдуллина продолжит в Болгарии

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Спортсмен-инструктор ямальского центра олимпийской подготовки Гульназ Губайдуллина стала бронзовым призёром на первом этапе Кубка мира по современному пятиборью который прошёл в Каире (Египет).

Как сообщает департамент по физической культуре и спорту ЯНАО, после фехтования и плавания Гульназ была двенадцатой. В конкуре она и Ксения Фральцова набрали максимальные 300 баллов.

В лазер-ране первой стартовала итальянка Алиса Сотеро. С отставанием в 21 секунду, с пятого места вступила востязания Гульназ. В беге со стрельбой россиянки еще улучшили свои позиции, но первой финишировала британка Джоанна Мюир. Ямальская спортсменка закончила дистанцию и соответственно, весь турнир - третьей.

Второй этап кубка мира состоится 24 - 30 марта в Болгарии, где борьба за лицензию на Олимпиаду продолжится. Напомним, Гульназ Губайдуллина тренируется под руководством Ивана Бобрышева.

ИСТОЧНИК KP.RU