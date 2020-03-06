На Ямале назвали лучший поисково-спасательный отряд

6 Март 2020 2020-03-06T08:45:00+03:00

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В Ноябрьске подвели итоги окружного конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучший спасатель». В нем участвовали семь команд поисково-спасательных подразделений ГКУ «Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа».

Команды состязались в лыжных гонках, ликвидировали последствия ДТП, оказывали первую помощь пострадавшим, выполняли поисково-спасательные работы с применением альпинистских технологий и комплекс силовых упражнений. Победителями по итогам конкурсной программы стали спасатели из Ноябрьска.

- Все участники конкурса – профессионалы высокого уровня, подразделения Ямалспаса представили на конкурс лучших специалистов спасательного дела, – отметил заведующий сектором аварийно-спасательных работ департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Игорь Ускачёв.

По итогам конкурсной программы победители и призёры награждены дипломами и памятными сувенирами, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU