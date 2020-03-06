2020-03-06T08:30:28+03:00
Происшествия

Бомж, застреливший сторожа на Ямале, получил 10 лет строгого режима

Ссора, закончившаяся кровопролитием, произошла в жилой избе на базе Ягинетта
Анна Полякова
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Бомж, застреливший сторожа, 10 лет проведет в колонии строгого режимаБомж, застреливший сторожа, 10 лет проведет в колонии строгого режимаФото: Ольга Крыльцова
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В Пуровском районе зачитали приговор63-летнему мужчине без определенного места жительства. Его признан виновным в убийстве сторожа.

Ссора, закончившаяся кровопролитием, произошла в жилой избе на базе Ягинетта, которая расположена в 32 км от поселка Сывдарма Пуровского района. Именно здесь 3 ноября 2019 года и было обнаружено тело сторожа с огнестрельным ранением.

Выяснилось, что накануне происшествия 63-летний гость поссорился со сторожем совхоза Верхнепуровский. Во время скандала пришедший выстрел из двухствольного охотничьего ружья 12 калибра, которое было в избе. От огнестрельного ранения в живот сторож скончался на месте происшествия.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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