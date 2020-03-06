2020-03-06T08:01:33+03:00
Общество

Ямальцы вошли в сборную команду России по танцам на колясках

Впереди состязания российского и мирового уровня
Анна Полякова
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Ямальцы вошли в сборную команду России по танцам на колясках Фото: yanao.ruЯмальцы вошли в сборную команду России по танцам на колясках Фото: yanao.ru
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Ямальцы стали членами резервного состава сборной команды Российской Федерации по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, дисциплина – танцы на колясках.

В команду попали спортсмены-инструкторы из ямальского Центра адаптивного спорта Анна Лукьянчук и Кирилл Подшивалов - оба кандидаты в мастера спорта.

В ближайших планах ямальцев – выступление на Кубке России, который пройдёт в ЯНАО впервые. Соревнования состоятся 18-19 апреля в Новом Уренгое. Затем спортмены продолжат подготовку к Кубку мира, который будет проходить в сентябре в Санкт-Петербурге.

В прошлом году Кирилл Подшивалов и Анна Лукьянчук стали обладателями Кубка России (Тюмень) и бронзовыми призёрами чемпионата России (Санкт-Петербург

ИСТОЧНИК KP.RU

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