2020-03-06T07:47:30+03:00
Общество

На Ямале введут дополнительные вертолетные рейсы при необходимости

Власти региона обещают организовать гибкие перевозки
Анна Полякова
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На Ямале введут дополнительные вертолетные рейсы Фото: yanao.ruНа Ямале введут дополнительные вертолетные рейсы Фото: yanao.ru
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Власти Ямала повышают доступность вертолётных перевозок. При увеличении пассажиропотока, обещают, ввести дополнительные рейсы.

В регионе отсутствует круглогодичное наземное сообщение с большинством населённых пунктов в условиях Крайнего Севера, а водный транспорт является сезонным.

Вертолётные перевозки осуществляются АК «Ямал» по 21 межмуниципальному маршруту. Жители и гости Ямальского района могут воспользоваться вертолётом шесть раз в неделю. Если наблюдается большое скопление пассажиров в аэропорту Салехарда или на вертолётной площадке в селе Яр-Сале, дирекция транспорта организует дополнительный рейс.

- Необходима загрузка судна не менее 50% в обе стороны, то есть 10 желающих лететь, – пояснил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Редькин.

Правительство округа ежегодно выделяет субсидии, что позволяет жителям приобретать билеты оплачивая менее 50% от стоимости перелёта. А с 1 февраля, по поручению губернатора Дмитрия Артюхова, ещё на 30% снижена стоимость билетов по четырём направлениям в самые северные посёлки Ямала. К примеру, теперь добраться из Салехарда в Сеяху можно за 7200 рублей, вместо 10 336 рублей.

Сейчас для удобства пассажиров на межмуниципальных маршрутах прорабатывается возможность приобретения билетов и онлайн-регистрация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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