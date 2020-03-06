В Ноябрьске станет больше комфортных улиц

6 Март 2020 2020-03-06T09:15:55+03:00

Горожане ждут не только текущего ремонта, но и обустроенных тротуаров, велодорожек, замены освещения

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В Ноябрьске обсудили планы дорожных работ на предстоящий сезон. Напомним, старт большой дорожной стройке в регионе дал губернатор Дмитрий Артюхов во время своего ежегодного доклада о положении дел в регионе.

В 2020 году в черте города отремонтируют сразу несколько участков – от старого поста ГИБДД до Магистральной, улицы Лиственная и Киевская, а также участок дороги в микрорайоне Вынгапуровском, рядом с заправкой. Напомним, об этом на встречах с градоначальником Алексеем Романовым просили сами жители.

Кроме того, завершаются проектно-изыскательские работы на реконструкцию улиц Муравленко и Советской. Также в планах городских властей провести реконструкцию центральной улицы города - Ленина. Работу над проектом планируют завершить уже в этом году

Во время совещания в Ноябрьске, первый замгубернатора ЯНАО Алексей Ситников подчеркнул, что жители Ямала ждут не только текущего ремонта, но и обустроенных тротуаров, велодорожек, замены освещения.

Большую работу в этом году проведут на подъезде к городу. За счёт окружной казны запланирован капремонт автомобильной дороги «Подъезд к городу Ноябрьск». Также ремонт пройдёт на автодороге Ноябрьск-Вынгапуровский, сообщает правителтство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU