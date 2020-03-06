В Ноябрьске станет больше комфортных улиц
В Ноябрьске обсудили планы дорожных работ на предстоящий сезон. Напомним, старт большой дорожной стройке в регионе дал губернатор Дмитрий Артюхов во время своего ежегодного доклада о положении дел в регионе.
В 2020 году в черте города отремонтируют сразу несколько участков – от старого поста ГИБДД до Магистральной, улицы Лиственная и Киевская, а также участок дороги в микрорайоне Вынгапуровском, рядом с заправкой. Напомним, об этом на встречах с градоначальником Алексеем Романовым просили сами жители.
Кроме того, завершаются проектно-изыскательские работы на реконструкцию улиц Муравленко и Советской. Также в планах городских властей провести реконструкцию центральной улицы города - Ленина. Работу над проектом планируют завершить уже в этом году
Во время совещания в Ноябрьске, первый замгубернатора ЯНАО Алексей Ситников подчеркнул, что жители Ямала ждут не только текущего ремонта, но и обустроенных тротуаров, велодорожек, замены освещения.
Большую работу в этом году проведут на подъезде к городу. За счёт окружной казны запланирован капремонт автомобильной дороги «Подъезд к городу Ноябрьск». Также ремонт пройдёт на автодороге Ноябрьск-Вынгапуровский, сообщает правителтство ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU