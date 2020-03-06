2020-03-06T06:12:58+03:00
Общество

Ямальский депутат вместе с детьми нарисовала открытку для мамы

Елена Лаптандер стала участником благотворительного мастер-класса
Анна Полякова
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Ямальский депутат вместе с детьми нарисовала открытку для мамы Фото: zsyanao.ruЯмальский депутат вместе с детьми нарисовала открытку для мамы Фото: zsyanao.ru
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Депутат Заксобрания ЯНАО Елена Лаптандер стала участником благотворительного мастер-класса. Его организовали накануне 8-го марта педагоги Центра детского творчества Лабытнанги.

Вместе с детьми народная избранница приготовила открытку-витраж для самого родного и нежно любимого человека – мамы. Под руководством педагога дополнительного образования дети и депутат рисовали то, что порадует их мам, – цветы самых удивительных оттенков.

- Вместе с детьми делали открытку-витраж для наших Ангелов Хранителей – мам. Мы постарались вложить в работы тепло, любовь и благодарность. Это непередаваемое удовольствие! Теперь я знаю, чем займусь с детьми на выходных, – поделилась депутат.

Как отмечают психологи, живопись и совместное творчество, как элемент арт-терапии, помогает осознать и выразить свои эмоции, а также избавиться от излишнего негатива, который неизбежно накапливается в жизни каждого человека.

После мастер-класса Елена Лаптандер пообщалась с детьми и вручила подарки – альбомы и наборы карандашей. Она поблагодарила организаторов за мероприятие, которое учит добру и заряжает хорошим настроением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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