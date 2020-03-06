6 Март 2020 2020-03-06T05:22:32+03:00

Погода на Ямале 6 марта: температура воздуха опустится до -22 градусов Фото: Анна Полякова

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 6 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде в течение дня ожидается перепад температуры от – 22 утром до -17 вечером. Солнечная погода сменится на пасмурную. Ближе к ночи пойдет снег. Ветер южный 6 м/с.

В Ноябрьске -18 градусов. Облачно, в первой половине дня – кратковременный снег. Ветер северный 8 м/с.

В Новом Уренгое -21 градус. Солнечно и без осадков. Ветер северный 7 м/с.

В Надыме -21 градус. Солнечно, осадки не ожидаются. Ветер переменных направлений 3 м/с.

В Губкинском -20 градусов. В основном солнечно, без осадков. Ветер северного направления 8 м/с.

В Тарко-Сале - 21 градус, солнечно, без осадков. Ветер северный 8 м/с.

В Муравленко – 19 градусов, пасмурно. Кратковременный снег только утром. Ветер северо-западный 7 м/с.

В Лабытнанги -14 градусов. Ясная погода, без осадков. Северо-западный ветер 9 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU