2020-03-05T16:00:35+03:00
Общество

Двадцать ноябрян впервые стали донорами, чтобы помочь земляку

Жители доказали, что Ноябрьск – город отзывчивых людей
Анна Полякова
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Двадцать ноябрян впервые стали донорами, чтобы помочь земляку Фото: Администрация НоябрьскаДвадцать ноябрян впервые стали донорами, чтобы помочь земляку Фото: Администрация Ноябрьска
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Двадцать жителей Ноябрьска впервые стали донорами, чтобы помочь пациенту реанимации. Как сообщили в администрации города, Тридцать девять ноябрян откликнулись на призыв медиков и пришли в отделение переливания крови. Больше половины из них поделились кровью первый раз.

Напомним, накануне в городе был объявлен срочный сбор донорской крови для пациента реанимации. По данным Центральной городской больницы ему подходит третья отрицательная.

«Горожане еще раз доказали, что Ноябрьск – город сильных, добрых и отзывчивых людей, готовых прийти на помощь всем, кто в ней нуждается», - отмечено на официальной страничке мэрии в социальной сети «ВКонтакте».

Все, кто может и хочет помочь и сдать кровь, могут подойти по адресу: ул. Республики, 17, второй этаж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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