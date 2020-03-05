2020-03-05T15:49:33+03:00
Общество

В Лабытнанги молодым семьям вручили жилищные сертификаты

Глава города пожелала им быстрее решить все вопросы, связанные с приобретением жилья
Анна Полякова
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В Лабытнанги молодым семьям вручили жилищные сертификаты Фото: lbt.yanao.ruВ Лабытнанги молодым семьям вручили жилищные сертификаты Фото: lbt.yanao.ru
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Глава Лабытнанги Марина Трескова вручила свидетельства о праве на получение социальных выплат. Обладателями квартир станут 17 молодых семей.

Нацпроект «Жилье и городская среда» в действии, благодаря его реализации ямальские семьи решают свои жилищные вопросы. В Лабытнанги с помощью господдержки более 800 молодых семей приобрели в собственность квартиры. Стопроцентную финансовую поддержку от расчётной стоимости жилья получают семьи, в которых пятеро детей или дети с особенностями в развитии.

Напомним, благодаря решению губернатора Ямала, семьи, где возраст родителей достиг 36 лет, остались среди получателей финансовой поддержки. Соцвыплаты они направляют на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам. 11 семей уже получили финансовую помощь.

- Желаю нашим молодым семьям как можно быстрее решить все вопросы, связанные с приобретением жилья. Нужна будет помощь – поможем, - пообещала молодым семья глава города Марина Трескова, пожелав им счастья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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