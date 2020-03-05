2020-03-05T15:35:37+03:00
Происшествия

Ямалец выжил после удара ножом в голову

Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт нападавшему
Анна Полякова
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Ямалец выжил после удара ножом в голову Фото: prokyanao.ruЯмалец выжил после удара ножом в голову Фото: prokyanao.ru
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Ямальская прокуратура с участием присяжных заседателей поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местного 46-летнего жителя. Его признали виновным в покушении на убийство. От трагического финала жертву спас очевидец происшествия.

Мужчина пытался убить приятеля. Повалил его на землю и вонзил нож в голову. Однако его остановили. Раненый при этом оказал активное сопротивление. В результате он получил раны лица, левой кисти и многочисленные ссадины.

С учетом позиции гособвинителя суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Кроме того, его лишат права управления транспортными средствами сроком на 22 дня, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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