Покорение горного массива Рай-Из посвятят 75-летию Победы

5 Март 2020 2020-03-05T15:13:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Массовое восхождение на вершину Рай-Из, одной из популярных у туристов областей Полярного Урала, в этом году посвятят 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Начнется ежегодное спортивно-оздоровительное мероприятие «Движение вверх» в Салехарде 11 апреля с возложения цветов у Вечного огня в Парке Победы.

По окончании церемонии участники мероприятия отправятся на вездеходах «ТРЭКОЛ» к подножию горы Рай-Из недалеко от поселка Харп. После инструктажа и разминки героев ждет 8-километровый маршрут с восхождением на высоту 868 метров.

Здесь покорители вершины смогут перевести дух и согреться в метеостанции, а в лагере у подножия всех участников накормят горячей шурпой из оленины.

Опытные гиды из «Ямалтура» совместно с МЧС обеспечат безопасность на протяжении всего маршрута. Принять участие в восхождении смогут взрослые и дети с 14 лет в сопровождении законного представителя, не имеющие медицинских противопоказаний.

Как рассказали организаторы, участники восхождения должны подготовиться. Они должны быть одеты в соответствующую одежду и обувь, запастись средствами защиты от неблагоприятного влияния внешних факторов (УФ-излучение, охлаждающее действие ветра), солнцезащитными очками.

При себе нужно иметь полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев при занятиях экстремальными видами спорта на время проведения мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU