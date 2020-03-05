2020-03-05T14:41:14+03:00
Общество

Салехард готовится к проведению дня оленевода

Масштаб праздника с каждым годом увеличивается
Анна Полякова
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Салехард готовится к проведению дня оленевода Фото: правительство ЯНАОСалехард готовится к проведению дня оленевода Фото: правительство ЯНАО
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В Салехарде День оленевода традиционно будет проходить на реке Полябта. В администрации провели оргкомитет по подготовке и проведению праздника народов Севера, который состоится 28 марта. Глава города Алексей Титовский отметил, что масштаб с каждым годом увеличивается, не исключение и этот год.

- Мы постарались разнообразить программу мероприятия, немного изменили компоновку – сделав её, на наш взгляд, более удобной и комфортной для гостей праздника, - отметил градоначальник.

Демонстрационных чумов для населения будет на три больше, чем в предыдущие годы. Также будут работать два арт-чума с мастер-классами, чум департамента по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО, где будут проводиться консультации, чум-часовня.

Сцена в этом году будет размещена со стороны Горка-парка, сместится спортивная локация и торговля. Впервые за историю праздника будет проводиться выставка охотничьих собак, которую планируют разместить на месте асфальтированной стоянки для спецтехники и гостей.

Уже ведётся подготовка площадки для проведения праздника, производится очистка снега. В этом году немного изменена транспортная схема подъезда к месту празднования. Если раньше заезд осуществлялся со стороны ул. Комсомольской, то сейчас заезд будет со стороны лодочной станции, а выезд – на ул. Комсомольскую. Это сделано с учётом мнения ГИБДД и наблюдений прошлых годов для того, чтобы исключить пересечение потоков, выезжающих с парковочных мест.

Масштаб праздника с каждым годом увеличивается Фото: salekhard.org

Масштаб праздника с каждым годом увеличивается Фото: salekhard.org

ИСТОЧНИК KP.RU

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