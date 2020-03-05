2020-03-05T13:08:35+03:00
Экономика

В Губкинском в этом году намерены перевыполнить план дорожных работ

Муниципалитет заявляется на дополнительные работы
Анна Полякова
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В Губкинском в этом году намерены перевыполнить план дорожных работ Фото: yanao.ruВ Губкинском в этом году намерены перевыполнить план дорожных работ Фото: yanao.ru
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Губкинский в 2020 году готов выполнить объём дорожных работ сверх плана. Первый заместитель губернатора Ямала Алексей Ситников, продолжая рабочую поездку по муниципалитетам, отметил хорошую подготовку муниципалитета к началу дорожных работ: подписаны соглашения, доведены средства, можно заключать контракты.

На встрече с главой Андреем Гараниным обсуждались предстоящие планы по ремонту, реконструкции и строительству дорог в муниципалитете.

- Плановые параметры, которые заявил Губкинский поддержаны губернатором. Сегодня муниципалитет заявляется на дополнительные работы. Сейчас проверяем расчёты, ждём подтверждение, будем поддерживать. За последние два года губкинцы увидели положительные изменения в состоянии улично-дорожной сети. Останавливаться не будем. Задачи, поставленные губернатором Дмитрием Артюховым, выполним, нет сомнений, – сказал первый замглавы региона.

Также Алексей Ситников просил обратить особое внимание на очистку дорог и тротуаров от снега. Средства на эти цели до всех муниципалитетов доведены в существенно большем объёме. Однако, чтобы оперативно справляться с осадками, которых в этом году выпало сверх нормы, требуются свежие организационные решения.

Градоначальник пообещал, что власти сделают все возможное, чтобы дворы весной не топило. По его словам, в этом году не стали дожидаться паводка и уже сейчас нанимают дополнительные ресурсы, чтобы помочь МП «Автодорсервис». Достигнуты договорённости и понимание с управляющими компаниями по очистке придомовых территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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