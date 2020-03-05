2020-03-05T12:54:19+03:00
Общество

Мошенники фотографией двигателя выманили у ямальца почти 80 тысяч рублей

Полученный товар не соответствовал заказанному
Анна Полякова
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Мошенники фотографией двигателя выманили у ямальца почти 80 тысяч рублейМошенники фотографией двигателя выманили у ямальца почти 80 тысяч рублейФото: Ольга Крыльцова
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Житель Лабытнанги стал жертвой интернет-мошенничества. Мужчина отдал почти 80 тысяч рублей, поверив незнакомцу.

11 февраля ямалец обратился в дежурную часть ОМВД России по г. Лабытнанги с заявлением. Он рассказал, что 23 января в соцсети нашел объявление о продаже двигателя внутреннего сгорания, связался с продавцом, обсудил условия покупки и доставки. После этого доверчивый горожанин перевел за покупку товара 78 тысяч рублей.

10 февраля транспортной компанией местному жителю был доставлен заказанный товар. Однако при получении мужчина обнаружил его несоответствие, так как пришедший двигатель является моделью другой марки и не подходит по техническим характеристикам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Виновному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, сообщает УМВД России по ЯНАО.

Полиция рекомендует гражданам быть бдительными, осуществлять покупки в сети Интернет только у проверенных сайтов и у проверенных продавцов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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