В Ноябрьске составляют списки верных семей со стажем

5 Март 2020 2020-03-05T12:37:19+03:00

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Ежегодно в Ноябрьске чествуют самые крепкие семьи. Сейчас в управлении соцзащиты населения собирают ходатайства для награждения пар со стажем медалью «За любовь и верность».

Согласно регламенту, эта награда вручается супругам, зарегистрировавшим свой брака не менее 25-ти лет назад и воспитавших детей достойными членами общества. Семья должна быть крепкой, благополучной с традициями и устоями, которые передаются из поколения в поколение.

- Это – чувства, благодаря которым семья становится крепкой. Это – всё то, что люди переживают вместе внутри дома – радость и горе, благополучие или проблемы и трудности, - отмечает начальник управления соцзащиты населения администрации Ноябрьска Елена Калинина.

Выдвигать кандидатов для общественного чествования могут руководители предприятий, организаций и общественных объединений города Ноябрьска.

Напомним, медаль «За любовь и верность» учреждена организационным комитетом по проведению «Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации», который отмечается ежегодно 7-8 июля. В настоящее время в администрацию уже поступило 3 ходатайства. Их будут принимать до 27 марта 2020 года, уточнили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU