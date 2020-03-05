2020-03-05T12:12:41+03:00
Общество

На Ямале прогнозируют резкое похолодание до -28 градусов

Жителей просят быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период
Анна Полякова
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На Ямале прогнозируют резкое похолодание до -28 градусов Фото: 89.mchs.gov.ruНа Ямале прогнозируют резкое похолодание до -28 градусов Фото: 89.mchs.gov.ru
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На территории округа 6 марта ожидаются неблагоприятные погодные явления. По данным ямальских синоптиков, ветер северо-западный с переходами на южный утихнет до 5-10 м/с. В отдельных районах его порывы будут достигать до 18 метров в секунду, температура воздуха -23… -28 градусов.

Главное управление МЧС России по ЯНАО просит жителей быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Опасными для людей на улице при сильных порывах ветра могут стать слабоукреплённые широкоформатныхе и ветхие конструкции. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Спасатели рекомендуют автолюбителям воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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