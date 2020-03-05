2020-03-05T11:54:40+03:00
Общество

В Салехарде проверили качество уборки снега во дворах

По всем выявленным нарушениям будут составлены
Анна Полякова
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В Салехарде проверили качество уборки снега во дворах Фото: salekhard.orgВ Салехарде проверили качество уборки снега во дворах Фото: salekhard.org
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В Салехарде прошел рейд по проверке качества уборки снега на придомовых территориях. Специалисты департамента городского хозяйства проверили дворы, а также кровли многоквартирных домов.

Во время объезда специалисты посетили три адреса: по ул. Республики, 138 б, ул. Республики, 62 и мкрн. Первомайский – 1, 33. Везде выявлены одинаковые нарушения: скопления снега на придомовой территории, образование снежных шапок на козырьках крылец и крышах.

По всем выявленным нарушениям будут составлены акты и переданы в надзорные органы, сообщает администрация ямальской столицы.

Горожанам, не довольным тем, как очищается от снега придомовая территория или краыша от сосулек, советуют обращаться в управляющую компанию. Если УК не реагирует - нужно звонить в департамент городского хозяйства города Салехарда по телефону – 4-18-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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