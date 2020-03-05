2020-03-05T11:40:38+03:00
Общество

На Ямале стартует отборочный этап конкурса молодых исполнителей

Его участниками станут вокальные от 16 до 30 лет
Анна Полякова
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На Ямале стартует отборочный этап конкурса молодых исполнителей Фото: yanao.ruНа Ямале стартует отборочный этап конкурса молодых исполнителей Фото: yanao.ru
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На Ямале 6 марта начнется отборочный этап XVII конкурса молодых исполнителей «Песня не знает границ» УрФО сезона 2020 года. В этот раз конкурс посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Его участниками станут солисты, вокальные и вокально-инструментальные ансамбли – студенты и учащиеся учебных и творческих заведений, любительские коллективы от 16 до 30 лет. Молодые исполнители представят популярные композиции из золотого фонда песенной отечественной классики 30-80-х годов XX века и композиции гражданско-патриотического содержания.

Победители отбора представят Ямал в финале XVII конкурса, который пройдёт в Челябинске. Напомним, в 2019 году округ на конкурсе Уральского региона представляли три солиста. Лауреатом конкурса стал надымчанин Игнат Марочек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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