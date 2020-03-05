Ямальские путешественники собираются покорить на снегоходах остров Расторгуева

5 Март 2020 2020-03-05T10:28:38+03:00

Исследователи будут собирать данные об экологической обстановке и перемещении диких животных

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Ямальские профессиональные путешественники отправились на снегоходах к острову Расторгуева в Таймырском заливе. Об экспедиции «Легенды Арктики» сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на своей странице во «ВКонтакте».

Это уже четвёртая экспедиция, в ходе которой исследователи будут собирать данные об экологической обстановке и перемещении диких животных в самых дальних уголках нашего округа. Полученные данные используют в работе министерство экологии и наши заповедники.

Команду ведёт исследователь Игорь Знаменский - он возглавляет Русское географическое общество на Ямале. Экспедиция стартовала в Тарко-Сале. Первая остановка в Находке, побывают в Антипаюте, Гыде. В дороге будут месяц - пройдут больше трёх тысяч километров.

Фото: vk.com Дмитрий Артюхов

- Благодаря опыту наших исследователей, следующим экспедициям будет легче на этих сложных маршрутах. В пути исследователи тестируют новые виды цифровой связи, совершенствуют экспедиционное снаряжение, - отметил губернатор региона, пожелав путешественникам удачи.

ИСТОЧНИК KP.RU