2020-03-05T10:13:23+03:00
Общество

Обустройство зимника Аксарка - Яр-Сале продолжат при первой возможности

На поверхности ледяного покрова опять вода
Анна Полякова
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Обустройство зимника Аксарка - Яр-Сале продолжат при первой возможности Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАООбустройство зимника Аксарка - Яр-Сале продолжат при первой возможности Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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Ямальские дорожники не теряют надежду на запуск четвертого зимника, который до сих пор не введен в эксплуатации. Речь идет о сезонной трассе Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале.

При первой возможности подрядчик продолжит обустройство зимника. Об этом «Комсомольской правде –Ямал» сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Зимник не могут принять из-за тёплой и многоснежной зимы. На очередном освидетельствовании трассы и ледовых переправ, представители комиссии выявили наличие воды на поверхности ледяного покрова, что не обеспечивает безопасный проезд по зимнику.

Пока же пассажиров перевозят только вертолётами. Округ субсидирует более 50% за перелёт. При большом скоплении пассажиров ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» организовывает дополнительные вертолетные рейсы.

Напомним, эта зимняя трасса на особом контроле. Сезонная дорога открывается в самую последнюю очередь, поскольку она практически полностью проходит по поверхности водоемов. Дорожники обычно долго ждут, пока толщина льда позволит безопасно работать тяжеловесной технике. В прошлом году этот зимник открыли только в январе. Однако в этом сезоне период ожидания затянулся из-за небывалого тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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