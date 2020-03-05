Новоуренгойские автоинспекторы навестили мальчика после серьезного ДТП

5 Март 2020 2020-03-05T10:02:28+03:00

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Сотрудники новоуренгойской Госавтоинспекции навестили ребенка, пострадавшего в серьезном ДТП. Полицейские узнали о состоянии малыша, пожелали ему скорейшего выздоровления и подарили игру по Правилам дорожного движения.

27 февраля пятилетний мальчик попал под колеса автомобиля, когда играл возле детской площадки. Напомним, видео происшествия попало в соцсети. На кадрах видно, что ребенок лежит на дороге, когда на него едет автомобиль. Машина протащила мальчика несколько метров. В результате с травмами малыш был доставлен в больницу.

Травма оказалась серьезной. В настоящее время мальчик находится на лечении в травматологическом отделении городской больницы.

Полицейские поговорили с родителями пострадавшего малыша, узнали о его состоянии здоровья и еще раз напомнили о необходимости внимательного отношения к безопасности детей. В подарок от сотрудников дорожной полиции мальчик получил игру по Правилам дорожного движения, раскраски и светоотражающие элементы.

Сотрудники Госавтоинспекции пожелали малышу скорейшего выздоровления и пригласили его в городской отдел ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU