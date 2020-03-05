На Ямале подорожали фрукты, овощи и хлеб

5 Март 2020 2020-03-05T09:43:35+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ямале цены и тарифы на потребительские товары и услуги снизились в среднем на 0,5%. Об этом сообщил Тюменьстат, сравнивая данные конца января 2020 года и декабря минувшего года.

Одновременно среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2019 года подорожали плодовоовощная продукция (на 3,5%), масло сливочное (на 2,0%), хлеб и хлебобулочные изделия, рыба и морепродукты (на 1,1%) и другие. Алкогольные напитки увеличились в цене незначительно (менее 1%).

При этом эксперты отметили уменьшение цен на яйца (на 1,2%). Масло подсолнечное, мясо и птицу, молоко и молочную продукцию, сыр, крупу и бобовые, макаронные изделия подешевели менее чем на 1%.

Среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров отмечалось несущественное (менее 1%) повышение цен на телерадиотовары, мебель, одежду и бельё. Наблюдалось снижение цен на моющие и чистящие средства (на 1,1%). Практически не изменились цены на медикаменты, табачные изделия, обувь, ткани, трикотажные изделия и строительные материалы.

Незначительно (менее 1%) выросли цены на дизельное топливо и бензин автомобильный.

Среди наблюдаемых видов услуг увеличились тарифы на ветеринарные услуги (на 1,9%), бытовые (на 1,6%) и другие. Отмечено снижение тарифов на услуги физической культуры и спорта (на 15,1%), железнодорожного транспорта (на 8,9%) и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU