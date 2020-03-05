Таркосалинские подростки поймали «Рыбу своей мечты»

5 Март 2020 2020-03-05T09:00:10+03:00

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В Тарко-Сале на озере Окунёвом провели подростковый рыболовный турнир. Начинающих рыболовов было больше, чем опытных, поэтому за большим уловом никто не гнался, рассказали в администрации Пуровского района.

Проект рассчитан на подростков от 14 до 17 лет, в том числе состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних. Организаторы мероприятия – сотрудники Центра развития туризма - обеспечили юных рыбаков специальными палатками и снастями.

Большинство из них пришли на рыбалку впервые, поэтому опытные инструкторы помогали ребятам, учили ловить и разделывать рыбу.

Социально-ориентированный проект «Рыболовный тур «Рыба моей мечты» стал одним из десяти победителей окружного общественно-образовательного проекта «Ямальские молодёжные инициативы». Автор идеи старший инструктор-методист по туризму Дмитрий Шадрин в прошлом году получил на реализацию проекта грант в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU