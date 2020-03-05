2020-03-05T08:41:50+03:00
Общество

На Ямале при пожаре обнаружили тела двух братьев

Назначены судебно-криминалистические экспертизы
Анна Полякова
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На Ямале при пожаре обнаружили тела двух братьев Фото: 89.mchs.gov.ruНа Ямале при пожаре обнаружили тела двух братьев Фото: 89.mchs.gov.ru
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В Приуральском районе во время пожара обнаружили двух погибших братьев. Деревянный дом полыхал в поселке Сидельниково 4 марта.

По предварительным данным, при тушении пожара в деревянном доме обнаружены тела 32-летнего и 27-летнего мужчин, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

Следственный отдел по Приуральскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по ЯНАО проводит доследственную проверку. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Для уточнения причин гибели братьев назначены судебно-криминалистические экспертизы.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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