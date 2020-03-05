2020-03-05T07:45:37+03:00
Общество

На Ямале ждут штормовой ветер до 27 м/с

Особо непогода проявит себя в Шурышкарском и Приуральском районах
Анна Полякова
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На Ямале ждут штормовой ветер до 27 м/с Фото: dgzp.yanao.ruНа Ямале ждут штормовой ветер до 27 м/с Фото: dgzp.yanao.ru
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На Ямал обрушится метель с сильным ветром. По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», 5 марта 2020 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируется опасное погодное явление.

Синоптики сообщают, что в четверг ожидается очень сильный ветер с порывами до 25-27 метров в секунду. Осложнит ситуацию снег и метель. Особо непогода проявит себя в Шурышкарском и Приуральском районах. Ветер утихнет ближе к ночи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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