На Ямале ждут штормовой ветер до 27 м/с
Особо непогода проявит себя в Шурышкарском и Приуральском районах
На Ямале ждут штормовой ветер до 27 м/с Фото: dgzp.yanao.ru
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На Ямал обрушится метель с сильным ветром. По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», 5 марта 2020 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируется опасное погодное явление.
Синоптики сообщают, что в четверг ожидается очень сильный ветер с порывами до 25-27 метров в секунду. Осложнит ситуацию снег и метель. Особо непогода проявит себя в Шурышкарском и Приуральском районах. Ветер утихнет ближе к ночи.
ИСТОЧНИК KP.RU