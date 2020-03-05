2020-03-05T06:22:51+03:00
Общество

Ямальские тундровики оказались более здоровыми, чем их жены

Коренные северянки имеют больший риск хронических заболеваний
Анна Полякова
Поделиться:
Ямальские тундровики оказались более здоровыми, чем их жены Фото: Ямальский центр медицинской профилактикиЯмальские тундровики оказались более здоровыми, чем их жены Фото: Ямальский центр медицинской профилактики
Изменить размер текста:

Ямальские врачи оценили здоровье тундровиков. Бесплатное комплексное профилактическое обследование в «автобусе здоровья» прошли около сотни коренных жителей. Они приняли участие в акции «Будь здоров, тундровик!».

Как рассказал главврач Ямальского центра медицинской профилактики Сергей Токарев, у тундровиков наблюдается тренд, ранее характерный для горожан и жителей посёлков.

Теперь даже у каждого третьего обследованного жителей тундры отмечается нерациональное питание, относительный недостаток двигательной активности и соответственно избыточная масса тела. При этом мы отмечаем довольно четкую разницу в индикаторах здоровья у мужчин и женщин.

Оказалось, коренные северянки имеют больший риск хронических неинфекционных заболеваний - артериальной гипертонии, сахарного диабета, ишемической болезни сердца. К примеру, показатель общего холестерина крови повышен у 29 % обследованных женщин и только у 13% мужчин. Повышенные уровни артериального давления фиксируются у 18 % мужчин и у 24 % женщин. Сам образ жизни тундровых мужчин предполагает больше движения, многие показатели у них на порядок лучше, чем у хранительниц очага.

В ходе индивидуальных консультаций врачи особо подчеркивают важность сбережения лучших составляющих традиционного уклада жизни, особенно - питания (рыба, оленина, дикоросы). Также акцентируют внимание на необходимости регулярных посещений врача с профилактической целью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале при пожаре обнаружили тела двух братьев
На Ямале ждут штормовой ветер до 27 м/с
Ямальские тундровики оказались более здоровыми, чем их жены
Погода на Ямале 5 марта: пасмурный, снежный день
На Ямале 22 человека находятся под наблюдением из-за коронавируса
Пуровчанка перевела 5 миллионов рублей на «застрахованный» мошенниками счет
На Ямале идет на спад заболеваемость ОРВИ
Тазовчанин, вывернувший руку полицейской, отделался штрафом
Глава ямальского онкоцентра стал финалистом конкурса «Лидеры России 2020»
Выплаты ямальским «земским докторам» увеличили до 2 млн рублей
Ход работ на трассе Коротчаево – Новый Уренгой проверил первый замгубернатора
Мошенники обманом выманили у надымчанки более 450 тысяч рублей
Ямальские врачи предупреждают об опасной детской игре «Разрушитель черепа»
Участок трассы Салехард-Надым закрыли из-за метели
Юные дипломаты Ямала посетят отделение ООН в Вене
Лабытнанский «КотоПес» нарушает санитарные нормы
Жители Салехарда сами выберут места расположения летних кафе
Зимник Аксарка - Яр-Сале не могут открыть из-за воды на трассе
На Ямале выявили хищение бюджетных денег на капремонт
Салехардский комбинат признан «Лидером доверия потребителей-2020»
Тазовчанин получил условный срок за попытку изнасилования
На Ямале завершился первый окружной слёт юнармейцев