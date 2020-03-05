5 Март 2020 2020-03-05T06:22:51+03:00

Ямальские тундровики оказались более здоровыми, чем их жены Фото: Ямальский центр медицинской профилактики

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Ямальские врачи оценили здоровье тундровиков. Бесплатное комплексное профилактическое обследование в «автобусе здоровья» прошли около сотни коренных жителей. Они приняли участие в акции «Будь здоров, тундровик!».

Как рассказал главврач Ямальского центра медицинской профилактики Сергей Токарев, у тундровиков наблюдается тренд, ранее характерный для горожан и жителей посёлков.

Теперь даже у каждого третьего обследованного жителей тундры отмечается нерациональное питание, относительный недостаток двигательной активности и соответственно избыточная масса тела. При этом мы отмечаем довольно четкую разницу в индикаторах здоровья у мужчин и женщин.

Оказалось, коренные северянки имеют больший риск хронических неинфекционных заболеваний - артериальной гипертонии, сахарного диабета, ишемической болезни сердца. К примеру, показатель общего холестерина крови повышен у 29 % обследованных женщин и только у 13% мужчин. Повышенные уровни артериального давления фиксируются у 18 % мужчин и у 24 % женщин. Сам образ жизни тундровых мужчин предполагает больше движения, многие показатели у них на порядок лучше, чем у хранительниц очага.

В ходе индивидуальных консультаций врачи особо подчеркивают важность сбережения лучших составляющих традиционного уклада жизни, особенно - питания (рыба, оленина, дикоросы). Также акцентируют внимание на необходимости регулярных посещений врача с профилактической целью.

ИСТОЧНИК KP.RU