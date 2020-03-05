2020-03-05T05:20:06+03:00
Общество

Погода на Ямале 5 марта: пасмурный, снежный день

Температура воздуха -11 ... -15 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 5 марта: пасмурный, снежный деньПогода на Ямале 5 марта: пасмурный, снежный деньФото: Анна Полякова
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В четверг, 5 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 12 градусов, пасмурно, в середине дня - снег. Ветер северо-западный 9 м/с.

В Ноябрьске -12 градусов. Пасмурно, снег будет идти целый день. Ветер северо-западный 15 м/с.

В Новом Уренгое -15 градусов. Пасмурная погода, снег. Ветер северный 14 м/с.

В Надыме -14 градусов. Пасмурно, снег. Ветер северный 15 м/с.

В Губкинском -13 градусов. Пасмурный, снежный день. Ветер северо-западный 14 м/с.

В Тарко-Сале - 11 градусов, пасмурно, снег. Ветер северный 11 м/с.

В Муравленко – 13 градусов, пасмурно. Весь день будет идти снег. Ветер северо-западный 16 м/с.

В Лабытнанги -12 градусов. Пасмурно, кратковременный снег во второй половине дня. Северо-западный ветер 9 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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