На Ямале 22 человека находятся под наблюдением из-за коронавируса
Под наблюдением ямальских врачей находится 22 человека, прибывших в Ямало-Ненецкий автономный округ из стран неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по ЯНАО.
Ситуация по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории ЯНАО находится на контроле санитарных врачей
В ведомстве сообщили, что с начала года из Китайской Народной Республики и стран, где ситуация с инфекционным заболеванием считается неблагоприятной, прибыло 48 человек. Период наблюдения за прибывшими лицами составляет 14 дней.
Ранее сообщалось, что все пациенты, имеющие признаки ОРВИ и вернувшиеся из КНР, рассматриваются как потенциальные больные коронавирусом в течение двух недель. Период наблюдения за прибывшими лицами составляет 14 дней. Больных новым вирусом на территории региона не выявлено.
Напомним, в начале февраля у девочки из Ноябрьска подозревали коронавирус. Однако результаты исследований биоматериалов не опровергли это.
ИСТОЧНИК KP.RU