2020-03-04T16:47:43+03:00
Общество

На Ямале 22 человека находятся под наблюдением из-за коронавируса

Период карантина для прибывших из КНР составляет 14 дней
Анна Полякова
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На Ямале 22 человека находятся под наблюдением из-за коронавируса Фото: pixabay.comНа Ямале 22 человека находятся под наблюдением из-за коронавируса Фото: pixabay.com
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Под наблюдением ямальских врачей находится 22 человека, прибывших в Ямало-Ненецкий автономный округ из стран неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по ЯНАО.

Ситуация по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории ЯНАО находится на контроле санитарных врачей

В ведомстве сообщили, что с начала года из Китайской Народной Республики и стран, где ситуация с инфекционным заболеванием считается неблагоприятной, прибыло 48 человек. Период наблюдения за прибывшими лицами составляет 14 дней.

Ранее сообщалось, что все пациенты, имеющие признаки ОРВИ и вернувшиеся из КНР, рассматриваются как потенциальные больные коронавирусом в течение двух недель. Период наблюдения за прибывшими лицами составляет 14 дней. Больных новым вирусом на территории региона не выявлено.

Напомним, в начале февраля у девочки из Ноябрьска подозревали коронавирус. Однако результаты исследований биоматериалов не опровергли это.

ИСТОЧНИК KP.RU

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