Пуровчанка перевела 5 миллионов рублей на «застрахованный» мошенниками счет

4 Март 2020 2020-03-04T16:24:49+03:00

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На Ямале уже в марте 2020 зарегистрировано мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Жертвой обмана стала жительница Пуровского района. Сама того не осознавая, она помогла аферистам разбогатеть на 5 миллионов рублей.

Ей позвонил незнакомый человек, который представился сотрудником службы безопасности банка. Женщина даже не усомнилась в честности говорящего. Тот под предлогом пресечения несанкционированного списания средств с банковского счета убедил северянку установить на свой мобильный телефон программу удаленного доступа и перевести на якобы «застрахованный» счет около 5 миллионов рублей.

Удивительнее всего то, что женщина о подобных видах мошенничества знала из СМИ, однако преступнику удалось ее убедить. Дело возбудили по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», однако злоумышленники до настоящего времени не установлены.

Прокуратура автономного округа обращает внимание, что банк никогда не будет спрашивать у клиента информацию о его счетах. В таких случаях нужно просто класть трубку и перезванивать по номеру телефона, который указан на задней стороне банковской карты, чтобы убедиться, что с вашими средствами все в порядке.

Кроме того, о подобных звонках следует незамедлительно сообщать в полицию. Такие факты тщательно проверяются в целях установления лиц, причастных к преступной схеме, и их привлечения к уголовной ответственности.

Только за 2 месяца 2020 г. зарегистрировано более 130 подобных краж и 179 фактов мошенничества в указанной сфере.

ИСТОЧНИК KP.RU