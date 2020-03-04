На Ямале идет на спад заболеваемость ОРВИ

4 Март 2020 2020-03-04T16:07:18+03:00

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За прошедшую неделю в медучреждения Ямала с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция обратилось 6276 человек. За это время госпитализировано 156 человек. По данным Управления Роспотребнадзора ЯНАО, показатель заболеваемости ниже порогового значения на 27,3% и составил 115,9 случаев на 10 тысяч населения.

Данные свидетельствует о спаде заболевания на территории региона, поскольку неделей ранее больных было почти 7667 человек, а показатель заболеваемости был ниже порогового значения на 15,2%.

Между тем, с нарастающим итогом зарегистрировано 458 случаев гриппа, из них только у 54 человек имелась вакцинация против гриппа, остальные заболевшие - не вакцинированы.

Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу напоминает, что при появлении первых признаков заболевания следует остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU