Тазовчанин, вывернувший руку полицейской, отделался штрафом

4 Март 2020 2020-03-04T15:58:43+03:00

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В Тазовском районе 24-летний местного жителя признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Поздно вечером 1 января 2020 года в поселке Тазовский в дежурную часть полиции обратились жильцы дома заявившие. Они были недовольны, что в их подъезде расположилась компания молодых людей, распивающая алкоголь и нарушающая общественный порядок.

Прибывшие по вызову инспекторы потребовали от компании разойтись, однако недовольный мужчина из расположившихся в подъезде схватил инспектора за запястье правой руки и с силой вывернул в сторону. В ходе предварительного следствия он полностью признал свою вину и раскаялся, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU