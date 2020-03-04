Глава ямальского онкоцентра стал финалистом конкурса «Лидеры России 2020»

4 Март 2020 2020-03-04T15:40:46+03:00

За пять лет его работы показатели смертности в регионе от онкологии снизились

Изменить размер текста: A A

Глава ямальского онкоцентра Сергей Партс стал финалистом конкурса «Лидеры России 2020» в специализации «Здравоохранение». Руководитель регионального онкологического центра на базе ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница» оказался в числе сотни лучших.

Врач-онколог, кандидат медицинских наук приехал на Ямал уже профессионалом. В округе медик трудится с 2015 года. О результатах его работы лучше всего говорят данные статистики – за пять лет показатели смертности в регионе от онкологии снизились.

- Мы определили 100 финалистов по специализации «Здравоохранение». После прохождения финальных испытаний 30 человек станут победителями в этой специализации, из них 10 – отправятся в суперфинал конкурса «Лидеры России, – отметил гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Всего в полуфинале конкурса «Лидеры России 2020» по специализации «Здравоохранение» принимали участие 237 участников из 54 регионов России, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU