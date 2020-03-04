2020-03-04T15:20:22+03:00
Общество

Выплаты ямальским «земским докторам» увеличили до 2 млн рублей

Новые условия помогут решить проблему кадрового дефицита
Анна Полякова
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Выплаты ямальским «земским докторам» увеличили до 2 млн рублей Фото: yanao.ruВыплаты ямальским «земским докторам» увеличили до 2 млн рублей Фото: yanao.ru
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Приезжающим на Ямал медикам по программе «Земский доктор» выплаты увеличены вдвое – до 2 млн рублей. Об этом сообщил сегодня, 4 марта, первый заместитель директора департамента здравоохранения ЯНАО Кирилл Трапезников.

Решение было принято на федеральном уровне, правительство ЯНАО поддержало инициативу. В результате на Ямале, как и на территории всей арктической зоны, в два раза увеличены выплаты земским докторам – с 1 млн до 2 млн рублей, а земским фельдшерам – с 500 тысяч до 1 млн рублей.

Сейчас департамент здравоохранения округа работает над утверждением перечня вакантных должностей, пояснили в правительстве ЯНАО. Сложнее всего привлечь специалистов в Ямальский и Тазовский районы, где самые тяжелые климатические условия.

В Тазовском районе не хватает фельдшера, врача – фтизиатра, эндокринолога. В Ямальском районе не хватает фельдшера, эндокринолога и детского педиатра. Увеличенные выплаты, уверены в ведомстве, помогут решить эту проблему.

Согласно программе, земский доктор и земский фельдшер, получив выплаты, должны отработать на территории округа пять лет. За прошлый год благодаря программе на Ямал приехали 15 земских врачей и 5 фельдшеров.

Именно поэтому губернатор Дмитрий Артюхов принял решение с начала 2020 года изменить систему накопления северной надбавки к зарплате. Специалисты бюджетной сферы, в том числе медперсонал, теперь получают максимальные 80% с первого дня работы в округе.

- Сегодня сложно убедить хорошего врача в том, что он должен переехать на Север, если у него зарплата будет хорошей через пять лет, – отмечал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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