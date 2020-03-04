Ход работ на трассе Коротчаево – Новый Уренгой проверил первый замгубернатора

4 Март 2020 2020-03-04T15:04:57+03:00

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Первый заместитель губернатора Ямала Алексей Ситников проверили ход дорожных работ на трассе Коротчаево – Новый Уренгой. ОН отметил, что все новоуренгойцы про этот объект знают – дорога тяжелая, крайне перегруженная. Ее реконструируют полностью. Работа идёт согласно графику, проблем с финансированием нет.

- Существует специальная группа строительного надзора, подрядчики не дают оснований усомниться в качестве работ, но мы их внимательно проверяем, – сообщил Алексей Ситников.

Сейчас на трёх производственных участках ведётся строительство четырёх мостовых переходов и установка водопропускных труб. Их смонтируют до начала паводков. Всего дорожники до конца 2021 года полностью приведут в порядок 67,3 км.

Жителей города Новый Уренгой просят отнестись с пониманием за возможные доставленные неудобства в период временных ограничений движения.

Во время поездки состоялось рабочее совещание с заместителем генерального директора ОАО «ЯЖДК» Владимиром Овчинниковым. Стороны обсудили начало капитального ремонта здания железнодорожного вокзала в Коротчаево. По договору генеральный подрядчик планирует завершить работы не позднее лета 2021 года, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU