2020-03-04T14:48:16+03:00
Происшествия

Мошенники обманом выманили у надымчанки более 450 тысяч рублей

Женщина продиктовала по телефону секретную информацию о банковской карте
Анна Полякова
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Надымчанка поверила, что у нее хотят украсть деньги, и отдала 400 тысяч мошенникамНадымчанка поверила, что у нее хотят украсть деньги, и отдала 400 тысяч мошенникамФото: Ольга Крыльцова
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Надымчанка поверила, что у нее хотят украсть деньги, и отдала более 450 тысяч рублей мошенникам. 1 марта в дежурную часть обратилась 51-летняя женщина, которая рассказала, как попалась на уловку аферистов.

27 февраля ей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником банка и спросил, имеется ли у нее доступ к онлайн-приложению банка. После этого незнакомец подключил к беседе другого оператора, который поинтересовался, карты каких банков имеются у нее в наличии и пояснил, что ими зафиксированы попытки хищения денег.

Чтобы предотвратить незаконные операции лжесотрудник банка предложил надымчанке продиктовать реквизиты банковской карты и информацию из смс-сообщений, которые поступят на телефон, что доверчивая женщина и сделала.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полицейские предупреждают, по имеющимся вопросам нужно обращайться к специалистам банка лично, либо по телефону «горячей линии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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