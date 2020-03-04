Ямальские врачи предупреждают об опасной детской игре «Разрушитель черепа»

4 Март 2020 2020-03-04T13:40:07+03:00

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Ямальские врачи бьют тревогу. Опасная для жизни игра набирает популярность в подростковой среде. Ее называют по-разному: «Подсечка», «Давай попрыгаем», «Раскроши голову» или «Разрушитель черепа». Итог всегда ужасающий – один падает без сознания или корчась от боли, а двое других смеются.

Жестокая игра распространяется в сети интернет как флешмоб. По замыслу двое «друзей» предлагают третьему прыгнуть одновременно, однако в момент прыжка двое знающих результат подсекают под ноги того, кто стоит между ними.

Врач-терапевт Ямальского центра медицинской профилактики Мария Корнеева обратилась к жителям региона с просьбой провести беседы со своими детьми. Обращение врача было опубликовано на странице центра «Ямал — территория здоровья!» в социальной сети «ВКонтакте».

- Опасность совершения подобного рода прыжков для человека, не умеющего падать и, тем более, группироваться, заключается в том, что после подсечки под ноги человек приземляется на спину или копчик и ударяется головой. Последствия могут быть самыми плачевными: травмы спины, шеи, головы, вплоть до летального исхода, — рассказала Мария Корнеева, добавив, что уберечь детей можно только убеждением.

По словам профилактолога сейчас очень много жестоких розыгрышей, которые приводят к тяжелым последствиям.

Опасный флешмоб "Подсечка".

ИСТОЧНИК KP.RU